وكيل صحة الشرقية يتفقد عمل الفرق الطبية لمبادرة 100 يوم صحة بشيبة

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، صباح اليوم الثلاثاء، عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، في يومها السابع عشر على التوالي، والتي انطلقت يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023 على مستوى الجمهورية، وذلك بوحدة طب الأسرة بشيبة، التابعة للإدارة الصحية بالقنايات.

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية عمل الفرق الطبية بالوحدة، وتم التأكد من انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، وتقديم الخدمات الصحية والأساسية للمواطنين، واجراء كافة الفحوصات الطبية لهم، وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية100 مليون صحة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود غرفة تسجيل المواليد الجدد والوفيات، وغرفة التعقيم، وسلسلة التبريد الخاصة بالطعوم، وتم التأكد من حفظها وفقاً لدرجة الحرارة المناسبة لها، موجهاً بأهمية عمل الدعاية اللازمة بالمناطق المحيطة، وتقديم الخدمات الطبية من خلال الفرق المتحركة بالمنازل، مع التأكيد على حسن معاملة متلقي الخدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن هذه المبادرة الرئاسية سيتم تنفيذها بالمحافظة علي مدار 100 يوم حتي 1 اكتوبر2023، مضيفاً بأن تم تدريب الفرق الطبية على أعمال المبادرة، والتي سيتم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة "100 مليون صحة"، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وإجراء المسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل، وتطعيم الأطفال المختلفين منهم من عمر يوم وحتى ٥ سنوات، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة الشرقية.