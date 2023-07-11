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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

300 جندي بالجيش الإسرائيلي يعلنون إنهاء خدمتهم احتجاجًا على الإصلاح القضائي

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

احتجاجًا على تمرير الكنيست الإسرائيلي قانون "الإصلاح القضائي" بالقراءة الأولى والذي بموجبه يقلص صلاحيات المحكمة العليا، توقف 300 جندي احتياط يعملون بوحدة السايبر الهجومي في الجيش الإسرائيلي توقفوا عن التطوع في الاحتياط، حسب ما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء.

 

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احتجاجات حاشدة في إسرائيل ضد إقرار التعديلات القضائية

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وبحسب الصحيفة العبرية فإن جنود الاحتياط قالوا في رسالة أن "إلغاء سبب المعقولية سيخلق ثقافة تعيين فاسدة ستؤدي إلى تدمير مؤسسات الدولة، بما في ذلك الأجهزة الأمنية الإسرائيلية".

وأضافت: "يجب ألا يُعهد بالقدرات السيبرانية الحساسة مع احتمال إساءة الاستخدام إلى جهة حكومة إجرامية تقوض أسس الديمقراطية. لا يمكن أن يستمر عملنا التنموي في ظل سحابة قانونية خطيرة من الناحية الأخلاقية. لن نفتح الإمكانيات لخلق نظام إجرامي، ولن نساعد في تدريب الجيل المستقبلي، مع مرور الوقت سيزداد الضرر اللاحق بالمجموعة والقدرات السيبرانية لإسرائيل ".

 

تصاعد الاحتجاجات الإسرائيلية

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الاحتجاجات والتظاهرات اليوم الثلاثاء ضد التعديلات القضائية وذلك بعد المصادقة على قانون "عدم المعقولية" الذي يهدف للحد من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية ويمنعها من التدخل في قرارات الحكومة.

وانطلقت المظاهرات في أعقاب المصادقة على القانون منذ صباح اليوم الثلاثاء في مواقع عدة من إسرائيل، حيث انطلقت في تل أبيب والقدس وحيفا، وأغلقوا طرقًا رئيسية.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 42 متظاهرًا إسرائيليًا شاركوا في الاحتجاجات ضد قانون الإصلاحات القضائية الذي تروج حكومة نتنياهو.

 

مواجهات بين الشرطة والمحتجين

وشهدت شوارع في القدس مواجهات بين الشرطة والمحتجين الذين حاولوا اغلاق بعض الطرقات، كما تحدثت القناة 13 الإسرائيلية عن مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في تل أبيب.

وفي فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، شوهدت لقطات لاشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين في تل ابيب، حيث تم استحضار فرق من الخيالة لمواجهة المحتجين، فيما أفادت وسائل اعلام إسرائيلية بأن الشرطة اعتقلت 24 شخصا من المتظاهرين.
كذلك أظهرت لقطات فيديو الشرطة الإسرائيلية أثناء اعتدائها على صحفيين خلال التظاهرات المناهضة لتمرير قانون التعديلات القضائية.

وتعهدت المعارضة بالخروج في تظاهرات في كل المدن الإسرائيلية ضد مشروع القانون الذي يقيد سلطة المحكمة العليا في إبطال قرارات الحكومة.

ويلقى مشروع التعديلات القضائية الذي قدمه الائتلاف الحاكم في إسرائيل معارضة شعبية بينما يعتبره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعزيزا للديمقراطية.

 

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