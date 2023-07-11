حبس عاطل وربة منزل عُثر بحوزتهما على 50 طربة حشيش بالشرقية

قررت نيابة أبو حماد بمحافظة الشرقية، حبس عاطل وربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة العثور بحوزتهما على 50 طربة حشيش تزن 5 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتفي محمول.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا بقيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع الشرقية، بمأمورية استهدفت ضبط تاجر مخدرات وربة منزل قبل ترويجهما كمية كبيرة من المواد المخدرة على عملائهما بدائرة مركز أبو حماد.

وكانت معلومات سرية قد وردت لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، عن قيام كل من "هيثم. ن"31 عاما، عاطل مقيم مركز الإبراهيمية، وسبق اتهامه فى 4 قضايا آخرهم القضية 687 لسنة 2020 جنايات الابراهيمية، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3692 جنايات الإبراهيمية لسنة 2023، و" نجلاء. ف " 43 عاما، ربة منزل مقيمة الإبراهيمية، بالتردد على دائرة مركز أبو حماد، للاتجار فى المواد المخدرة، وخاصة مخدر الحشيش على نطاق واسع وترويجه على عملائهما.

تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، والأمن العام وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، وإذن النيابة العامة، تم ضبطهم بكمين أعُد لهما بالقرب من كوبرى الشباب، أثناء استقلالهما السيارة رقم 1424 ملاكى، بحوزتهما 50 طربة حشيش تزن 5 كيلو جرام ومبلغ مالى، وهاتفى محمول.

وبالفحص، تبين من التحريات أكدتها التحقيقات، حيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار فيها، والهواتف للاتصال بعملائهما وعقد الصفقات، والمبلغ المالى جزء من حصيلة الاتجار.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة