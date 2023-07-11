شروط القبول بالكلية البحرية لعام 2023.. ورابط التقدم

تنسيق الكليات العسكرية، تنسيق الكلية البحرية، شروط القبول بالكلية البحرية، بهذه الكلمات يبحث الراغبين في الالتحاق بالكلية البحرية وأولياء أمورهم عبر محرك البحث "جوجل".

وكان الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع، قد صدق على قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية من حملة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها.

وفي هذا التقرير تنشر "الوفد" شروط القبول في الكلية البحرية لعام 2023.

شروط القبول بالكلية البحرية لعام 2023

يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين وجدين مصريين.

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة لقسم العلمي فقط.

تقبل من مجموع 65% فأكثر.

مدة الدراسة بالكلية 4 سنوات.

أن يجيد الطالب السباحة إجادة تامة.

ألا يزيد سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ 1 نوفمبر 2023.

ألا يكون قد سبق الحُكم عليه في عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.

أن يكون الطالب حسن السمعة.

ألا يقل الطول عن 170 سم.

يكون الطالب لائق طبيًا طبقًا للشروط.

اجتياز اختبارات اللياقة البدنية.

اجتياز الاختبارات النفسية المختلفة.

اجتياز الاختبار الشخصي (كشف الهيئة).

اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

يحصل الخريج منها على بكالوريوس العلوم العسكرية والعلوم البحرية والعلوم السياسية.

رابط التقديم في الكلية البحرية

ويتم التقدم للالتحاق في الكلية البحرية من خلال الرسمي من هنا.