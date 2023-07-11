ألمانيا ترفض شرط أردوغان لانضمام السويد للناتو

رفضت ألمانيا مقايضات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد اشتراطه عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، مقابل انضمام السويد إلى الناتو.

وقالت ألمانيا إنه لا علاقة بانضمام السويد إلى الناتو بمسألة ترشيخ تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي، ولكنها اعتبرت تصريحات أردوغان "رسالة إيجابية" لانضمام السويد غلى الناتو في المستقبل القريب.

متطلبات عضوية الناتو

وأكدت ألمانيا أن السويد أوفت بجميع متطلبات عضوية الناتو، فيما قال أولاف شولتس، المستشار الألماني: " آمل أن ننجح قريبا في جعل السويد عضوا في الناتو ، ونعتبر تصريحات أردوغان رسالة إيجابية ، مفادها أن هذا أيضًا قرار يمكن تصوره من وجهة نظره".

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: "ألمانيا ترفض شرط أردوغان الجديد للموافقة على عضوية السويد في الناتو".

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