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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الأمن يضبط قضية غسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع.

 

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إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية

ومحاول المتهم بغسل تلك الأموال عن طريق شراء (الوحدات السكنية ، السيارات والدراجات النارية)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

 

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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