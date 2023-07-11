فرن يعتمد على الحطب بديلًا عن الغاز والكهرباء| شاهد

تحمل النساء على رؤوسهن عجين الخبز، ويسيرن به إلى فرن "سامي عودة" في رفح جنوب قطاع غزة، الذي ما زال يخبز العجين في فرن الحطب.

وقال سامي عودة: من زمان عن جد جدودنا، متمسكين وابوي كان شغال وعنده عمال، وكانت الناس مبسوطة وبخير وكويسة وتخبز، أحسن من الآلي وأحسن من الكهرباء والغاز".

العودة لزمن الحطب بالفرن الطين

وتقول أم زياد أبو رويشد: "في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها نجد الفرن الحطب اقتصادي واسرع واسهل ، ومولدات الكهرباء يصعب التعامل معها والكهرباء والغاز بقطعان كثيرًا ، لذا نجد الفرن الخشب أكثر فائدة وصحي وموفر".

انقطاع الكهرباء المتكرر وفارق الجودة والطعم، أدى إلى الاعتماد هذه الفرن على الحطب، وجعل منه ملاذا للعائلات عند انقطاع الكهرباء.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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