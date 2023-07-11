91 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال يوم

شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مكثفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

ضبط 91233 مخالفة مرورية متنوعة

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (91233) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

31859 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

1224 مخالفة السير بدون تراخيص.

22 مخالفة موقف عشوائى.

5 مخالفات لشروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

انتشار مكثف لرجال المرور لشن حملات مرورية مكثفة

وشهدت ميادين وشوارع العاصمة انتشار مكثف لرجال المرور لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

حيث تتمركز الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

ووجهت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرإدار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

من ناحية أخرى، ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على شخصين بالقاهرة لإدارتهما صفحة عبر موقع "فيس بوك" للترويج لبيع الأسلحة النارية والبيضاء فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم ترويج الأسلحة النارية والبيضاء.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين - مقيمان بمحافظة القليوبية) بإنشاء صفحه على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقومان من خلالها بالترويج لبيع الأسلحة النارية والبيضاء.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على (فرد خرطوش - 10 قطع أسلحة بيضاء "مطواة" - هاتف محمول - دراجة بخارية بدون لوحات معدنية "ملك وقيادة أحدهما").

بمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بإنشائهما للصفحة المشار إليها بقصد الترويج لبيع الأسلحة المضبوطة بحوزتهما على عملائهما نظير مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.