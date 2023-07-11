محمد صلاح يشارك في تدريبات ليفربول بعد نهاية عطلته

شارك الدولى المصرى محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى، مع الريدز للمشاركة فى التدريبات اليوم الثلاثاء استعدادًا للموسم الجديد 2024.

وضع الحساب الرسمي لنادى ليفربول فيديو لعودة محمد صلاح إلى مركز تدريب الفريق وهو يحتضن زملاءه، معلقًا عليها "لا توجد بداية أجمل لهذا اليوم، عاد الملك المصرى إلى كتيبة الريدز".

وانضم صلاح مع 13 لاعباً آخرين فى مران الريدز ، قبل خوض معسكر ألمانيا الإعدادي، وجاءت قائمة اللاعبين الـ14 الذين سيشاركون في تدريبات ليفربول غدًا كالتالي:



القائمة

"ترينت ألكسندر-أرنولد ، أليسون بيكر ، لويس دياز ، كودي جاكبو ، جوردان هندرسون ، ديوجو جوتا ، كاويمين كيليهر ، إبراهيما كوناتي ، أليكسيس ماك أليستر ، آندي روبرتسون ، محمد صلاح ، دومينيك سوبوسلاي ، كوستاس تسيميكاس، فيرجيل فان ديك".

يلتقي ليفربول بقيادة صلاح في الظهور الأول مع الريدز أمام كارلسروير أحد أندية دورى الدرجة الثانية الألمانى، فى المباراة الودية الأولى استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.

وكان نادى ليفربول كشف عن خوضه مباراتين وديتين أمام فريقين بدورى الدرجة الثانية الألمانى وهم كارلسروير وجرويتر فورت، فى إطار التحضيرات للموسم المقبل.

