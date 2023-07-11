تامر حسني في صدارة اليوتيوب بسبب "تاج"

يواصل الفنان تامر حسني بأغنيته الجديدة “تاج”، صدارته داخل قائمة الأكثر مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية تاج تامر حسني

تأتي الأغنية ضمن أحداث فيلم تامر حسني الجديد “تاج”، من كلمات وألحان تامر حسني، توزيع النابلسي، وتقول كلماتها "يا أهل الله لتحت عايزينها بكره تروح أيام الفحت أيام لخبطت احترت احبطت انا شملت اتخي اتاثرت انا النهارده تكحولت بجد اتكسرت اتدبست وفلست وعجزت وكده رسمي لبست ومهما بنادي على الهادي يا زبادي".

أغنية “تاج” هي ثاني أغاني فيلم تاج لتامر حسني، حيث طرح الأولى بعنوان “هرمون السعادة” كلمات : احمد جابر الحان : على الخواجه، وتقول كلماتها"القعدة الليلة حلوة

والسكر فيها دايب

كل الصحبة الجميلة

متجمعين في ليلة

مش هنسيب حد يمشي

لسه السهرة طويلة

ما تيلا بينا نعيش شوية

لسه السنين الحلوة جاية

والحزن بح من النهاردة

عايزين دلع في كل ثانية

أرجوك ده إحنا استوينا

أرجوك ده إحنا اتهرينا

إيه يا عم الحظ مالك

ما تحس شوية بينا

ويا هرمون السعادة

اليوم ده ملوش إعادة

لو هتشربنا قهوة

أرجوك ماتكونش سادة