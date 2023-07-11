فيديو صادم لمُربية تضرب أطفالًا في حضانة

انتشر عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو صادم لمربية تضربُ أطفالًا في حضانة، لم يتجاوز أعمارهم ثلاث سنوات بوحشية، لإجبارهم على تناول الطعام، غير آبهة لصرخاتهم، موجهة إليهم ألفاظًا نابية، في منطقة الجديدة شمال لبنان.

وفتحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تحقيقًا بشأن انتشار مقطع فيديو لمربية تضربُ أطفالًا في الحضانة، وأوقفت السلطات مربية الأطفال.

فيديو صادم لمربية تضربُ أطفالًا في حضانة

وقال الدكتور غسان سكاف، عضو لجنة التربية في البرلمان اللبناني: "علينا أن لا نتساهل بأي شكل من الأشكال إزاء تصرفات لا تليق على الأقل من يجب عليه حماية أطفال ورعايتهم".

وتابع: "أن الفيديو أظهر أن المربية ليست على المستوى المطلوب في هذه الحضانة وتصرف شاذ من أشخاص غير مسؤولين".

وصورت مقطع الفيديو المسرب، عاملة نظافة بالحضانة وسلمته لأحد أولياء الأمور، الذي وزعه على أهالي الأطفال المنتسبين إلى الحضانة، الذين تضمنوا معًا في تقديم شكوى إلى الأجهزة الأمنية.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: "التحقيق مع مربية في حضانة ضربت أطفالًا بوحشية في لبنان".

شاهد الفيديو..