1250 جنيهًا قيمة سعر شراء أسهم المعترضين على شطب العز الدخيلة الاختياري

قررت شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية، تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة المصرية، وشراء أسهم المعترضين وغير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، أنه سيتم تمويل شراء هذه الأسهم بصفة أساسية من خلال الحصول على تمويل مشترك طويل الأجل بالعملة الأجنبية من عدد بنوك التعامل خارج مصر.

وقرر مجلس الإدارة أن يكون شراء أسهم المعترضين وغير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب الاختياري على أساس سعر 1250 جنيهاً للسهم، بما يمثل علاوة بنسبة 52.4% على سعر السهم في السوق إقفال يوم 9 يوليو 2023.

ويمثل كذلك السعر علاوة بنسبة 38.6% على متوسط أسعار إقفالات السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة من قرار المجلس، وكذلك علاوة 35.1% على أعلى سعر إقفال للسهم خلال الشهر السابق من انعقاد المجلس.

ومن المقرر دعوة الجمعية العامة غير العادية يوم السبت الموافق 5 أغسطس المقبل للنظر في قرار الشطب الاختياري.