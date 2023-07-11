الأمين العام للناتو: أوكرانيا أصبحت قريبة للغاية من حلف الأطلسي (فيديو)

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، إن أوكرانيا أصبحت قريبة للغاية من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مُشددًا على الدول الأعضاء الموافقة على إلغاء الشرط الخاص بخطة عمل نيل العضوية أمام كييف، حتى يتسنى لها أن تصبح عضوًا في الحلف مستقبلًا.

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أوكرانيا قطعت شوطًا طويلًا منذ أن اتخذنا القرار في عام 2008

وأضاف "ستولتنبرج" خلال كلمة نقلتها "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا قطعت شوطًا طويلًا منذ أن اتخذنا القرار في عام 2008 بأن الخطوة التالية ستكون وضع خطة عمل لنيل العضوية"، حسب وكالة أنباء "رويترز.

وأشار إلى أن أوكرانيا أصبحت قريبة للغاية من حلف الأطلسي، مُؤكدًا أن الوقت قد حان لينعكس ذلك على كل قرارات الحلف.

قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” تناقش سُبل دعم أوكرانيا

وكان جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، قد أكد أن قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، سوف تناقش سُبل دعم أوكرانيا على المستوى العسكري، مُشيرًا إلى حرص بلاده على مواصلة التقدم في هذا الملف.

وقال "سوليفان"، خلال مؤتمر صحفي، إنه ليس هناك أي شروط للحلف في الوقت الحالي، وأكد أن بلاده ستُواصل مشاوراتها مع الحلفاء؛ من أجل التوصل لأفضل قرار في هذا الملف لكلٍ من الحلف وكييف على حدٍ سواء.