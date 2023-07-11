المنتجعات السياحية تبيع قطعة أرض في سهل حشيش بـ 4.1 مليون دولار

وقعت شركة المصرية للمنتجعات السياحية اتفاقا لبيع قطعة أرض بمنتجع سهل حشيش -الغردقة- بالبحر الأحمر.

قالت الشركة، في بيان للبورصة أن قيمة العقد تبلغ 4.094 مليون دولار.

يشار إلى أن المصرية للمنتجعات السياحية، سجلت صافي خسائر بقيمة 37.09 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل خسائر بلغت 59.54 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال ثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 37.64 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 24.43 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2022.