ما هو مرض إيمان البحر درويش؟

إيمان البحر درويش.. حالة من الحزن انتابت جميع محبي الفنان إيمان البحر درويش، بعد نشر ابنته أمينة صورة لوالدها، وهو يلازم الفراش، ويبدو عليه ملامح الكبر والتعب الشديد.

وعلقت أمنية على صورة والدها بعد نشرها عبر حسابها الرسمي بـ موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،: "سيشهد التاريخ أن ده بقى إيمان البحر درويش"، الأمر الذي أثار استعطاف جميع محبيه، فانهالت التعليقات المواسية.



إلا أن هذه الصورة وقعت كالصدمة على عدد كبير من جمهوره، خاصة أنها المرة الأولى التي يظهر فيها إيمان البحر درويش بهذه الحالة الصحية المتدهورة، وقوبلت بعدد من الانتقاد من قبل البعض الآخر الذين وجهوا اللوم والعتاب لابنته على نشر صورته بهذه الحالة.



مرض إيمان البحر درويش



وعانى الفنان إيمان البحر درويش منذ فترة من حالة اكتئاب شديدة، تسببت في تدهور حالته الصحية النفسية، وهو ما كان له أثره الشديد في ضعف المناعة، والإصابة بعدد من الأمراض الجسدية.

تعليق الموسيقيين على صورة إيمان البحر درويش



وأكد الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، أن النقابة تحاول التواصل مع أسرة الفنان إيمان البحر درويش،موضحًا أن نقيب الموسيقيين مصطفى كامل يسعى في الوقت الحالي لـ الوصول لأرقام تليفونية لأسرة إيمان البحر درويش حتى تقوم النقابة بدورها على وجه السرعة.





ما لا تعرفه عن إيمان البحر درويش

وكان الفنان إيمان البحر درويش عين نقيبًا للموسيقيين عام 2012، وشارك في بطولة العديد من الأفلام منها: “طير في السماء، تزوير في أوراق رسمية، حكاية في كلمتين” وكذلك مسلسل "حبيبي الذي لا أعرفه".



كما شارك بدور البطولة في مسلسل "الإمام الشافعي" وأيضًا في مسرحية "بنت الحكومة"، كما أسس شركة لإنتاج شرائط الكاسيت باسم "شركة أمواج" وقام بإنتاج ألبوماته بنفسه، وأعد عددًا من الموسيقى التصويرية وقام بغناء التترات بعض المسلسلات التلفزيونية.

دور نقابة المهن الموسيقية

وبحسب المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، فإن النقابة تجري محاولاتها للتواصل مع أسرة الفنان إيمان البحر درويش، مؤكدًا أن نقيب الموسيقيين مصطفى كامل يسعى في الوقت الحالي إلى الوصول لأرقام تليفونية لأسرة إيمان البحر درويش حتى تقوم النقابة بدورها على وجه السرعة.