كشف ملابسات تعدي أحد الأشخاص على زوجته بالغربية

تمكن رجال الأمن بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن حدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص وسيدة، وقيام ذلك الشخص بإطلاق عيار نارى فى الهواء من طبنجة صوت كانت بحوزته.

وتبين بالفحص أنه بتاريخ 6 يوليو تبلغ لمركز شرطة السنطة بمديرية أمن الغربية، من ربة منزل باتهامها زوجها المنوه عنه بمقطع الفيديو بالتعدى عليها بالسب والضرب بالأيدى دون إحداث إصابات بها أثناء تواجدهما بالشارع بالقرية محل إقامتهما، وذلك على إثر خلافات زوجيه بينهما، ولم تذكر المبلغة قيام زوجها باستخدام الطبنجة الصوت المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه والطبنجة الصوت المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة للخلافات المنوه عنها سلفاً، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة ضرب الزوجة في القانون

فيما تنص المادة 242 أنه "وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات"، لتنص على أنه إذ لم يبلغ بالضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز 200 جنيه مصري، أما إذا كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز 300 جنيه مصري، أما إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته فكانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

وأشارت إلى أن مشروع القانون أدخل التعديل نفسه على المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة "وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات إذا كان الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات". وتؤكد أن العقوبة تنطبق على الزوجة التي تضرب زوجها، فلا فرق بين الرجل والمرأة فيها.

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