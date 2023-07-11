نابولي يحدد موقفه من صفقة النيجيري بشكل نهائي

حدد دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي الإيطالي،موقفه من ضم النيجيري فيكتورأوسيمين، في الموسم المقبل.

وأنهى دي لورينتيس الجدل حول مصير النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب الفريق.

وقال رئيس نابولي في تصريحات صحفية: سنرى فيكتور أوسيمين يرتدي قميصنا الموسم المقبل، هذا مؤكد.

وأضاف: في حال وصول عرض يلبي مطالبنا سنبحث عن خيارات أخري لتعويض أوسيمين.

ويعد باريس سان جيرمان وريال مدريد أبرز المهتمين بالتعاقد مع أوسيمين.

يذكر أن أوسيمين ساهم في تتويج نابولي بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب 33 عاما.

وتبلغ القيمة التسويقية للنيجيري فيكتور أوسيمين 120 مليون يورو.