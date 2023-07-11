شروط تسوية المعاش المبكر للموظف بعد سن الخمسين

يلجأ بعض الموظفين بعد وصولهم لسن الخمسين إلى تسوية معاشهم، لأسباب مختلفة من شخص لآخر سواء كانت صحية أو عدم القدرة على أداء متطلبات الوظيفة بشكل كامل.

وحدد قانون الخدمة المدنية شروط وطرق تسوية المعاش المبكر للموظف بعد سن الخمسين.

تسوية المعاش المبكر

أوضحت المادة 88 من قانون الخدمة المدنية، أن الموظف الذي جاوز سن الخمسين ويطلب إحالته للمعاش المبكر، ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، في تلك الحالة يجب على الوحدة التي يعمل بها أن توافق على طلبه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

وأوضح القانون في شروط تسوية المعاش المبكر للموظف الذي لم يكن تجاوز سن الخامسة والخمسين، ولكن تجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاما، ومر على شغله الوظيفة أكتر من سنة، فإنه يعتبر مرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش بناء على طلبه.

ويجري تسوية الحقوق التأمينية للموظف بعد ترقيته وفقا للشروط السابقة على أساس مدة اشتراكة في نظام الـتأمين الاجتماعي مضافا إليها خمس سنوات.

شروط تسوية المعاش المبكر

ومن الشروط التي يجب توافرها عند تسوية المعاش المبكر للموظف أنه إذا تجاوز سن الـ55 ومدة اشتراكه تجاوزت 20 عاما، فإن حقوقه التأمينية على أساس يتم تسويتها على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية، ويتم إضافة المدة المتبقية لبلوغه السن المقررة لإنتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.

ولفت قانون الخدمة المدنية في تعامله مع الموظف بعد سن الخمسين وتسوية المعاش المبكر، إلى أنه لا يجوز تعيين الموظف صاحب المعاش المبكر في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.