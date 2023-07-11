إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، إثر تعرضهم لوقوع حادث تصادم صباح اليوم الثلاثاء بين سيارة ميكروباص مع سيارة نصف نقل، بطريق فاقوس الحسينية أمام كفر عمار، بنطاق مركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نصف نقل، بطريق فاقوس الحسينية أمام كفر عمار، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.