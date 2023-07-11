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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، إثر تعرضهم لوقوع حادث تصادم صباح اليوم الثلاثاء بين سيارة ميكروباص مع سيارة نصف نقل، بطريق فاقوس الحسينية أمام كفر عمار، بنطاق مركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نصف نقل، بطريق فاقوس الحسينية أمام كفر عمار، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.

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