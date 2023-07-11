الأسبرتام يدخل مرحلة الخطر.. سم قاتل يفتك بالإنسان

منذ سنوات عديدة يتم استخدام مادة "الأسبارتام" بديلاً للسكر، حيث إنها تضاف إلى آلاف من المشروبات الغازية والأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، وهو مُحلي صناعي غير سكري، تم تطويره لأول مرة في الستينيات وهو مُحلٍّ بحوالي 200 مرة من السكر.

المشروبات الغازية

ويوجد الأسبارتام، في المشروبات الغازية الدايت ومشروبات الصودا الخالية من السكر العصائر قليلة السكر، الحلويات الخالية من السكر، محليات القهوة منخفضة السعرات الحرارية، الزبادي قليل الدسم، ووفقًا لقدر الأسبارتام على التحلية مقارنة بالسكر، فأن هناك حاجة إلى جرام لكل جرام أقل من السكر لتحقيق نفس النتيجة الحلوة.

منظمة الصحة العالمية

وتعتزم منظمة الصحة العالمية في منتصف يوليو الجاري، من خلال الوكالة الدولية لأبحاث السرطان IARC وهي ذراع أبحاث السرطان في منظمة الصحة العالمية، بإدراج مادة الأسبارتام على أنه مادة محتملة مسرطنة للإنسان للمرة الأولى

النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب

ونظرًا لأهمية الأمر، تقدم النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيري الصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن توعية المواطنين بمخاطر استخدام المنتجات التى تحتوى على مادة "الأسبرتام" بعد إعلانها منظمة الصحة العالمية “مادة مسرطنة”.

الأسبرتام

وسلط النائب الوفدي الضوء على الأبحاث الخاصة بدراسة تأثير الأسبرتام على الناحية الصحية ومدى تأثيره على البشر، مشيرًا إلى أن الكثير منها أنتهى إلى أن الأسبرتام يؤثر على المخ مما يتسبب في اضطرابات النوم والقلق والصداع، والصداع النصفي والسكتات الدماغية، والجلطات القلبية بالإضافة إلى دورها في ارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى تأثيره السلبي على البكتريا النافعة الموجودة بالأمعاء.

النائب أيمن محسب

وطالب النائب أيمن محسب، الحكومة بالتحرك الفورى من أجل مواجهة انتشار المنتجات التى تحتوى على هذه المادة شديدة الخطورة ومراجعة سلامة هذه المنتجات، وإطلاق حملة توعية للمواطنين بخطورة مادة الأسبرتام وتوعيتهم بالبدائل المتاحة والتي لا تتسبب في أي أمراض.