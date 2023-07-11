المشدد 4 سنوات لمتهم بسرقة فتاة في بولاق الدكرور

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، عاطلًا لتورطه في سرقة فتاة في الطريق العام ببولاق الدكرور، بالسجن المشدد 4 سنوات.

ذكرت أوراق القضية أن المتهم «باسم. ص»، أنّه في مايو 2022 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، سرق المتهم المجني عليها بالإكراه تحت تهديد السلاح، وحصل على متعلقاتها.

وأضافت أوراق القضية أنّ المتهم استوقف المجني عليها في دائرة القسم وأشهر في وجهها سلاحا أبيض «مطواة» وتحصل منها على متعلقاتها الشخصية وفر هاربًا من مكان الواقعة.

عقوبة جرائم السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

من جهة أخرى، عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، متهمًا بالسجن المؤبد؛ لإدانته بالاتجار في «الهيروين» وحيازة سلاح ناري في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وإلزامه المصاريف الجنائية.

تضمنت أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم «س. ي» قيامه في أغسطس من العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بحيازة بقصد الاتجار مواد مخدرة «الهيروين» وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.