رئيس بعثة المنتخب: تنس طاولة رياضة شعبية مكلفة على المستوى الاحترافي (شاهد)

تحدث الكابتن محمود لاشين، رئيس بعثة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، عن البطولة الإفريقية لتنس الطاولة لقطاع الناشئين، والتي تصدرت مصر المركز الأول بها، قائلا: “التحديات بدأت منذ توقيت البطولة إذ أننا سافرنا ثان أيام العيد، وكان هناك لاعبين لديهم اختبارات الثانوية العامة أثناء البطولة، وواجهنا الصعوبات في مراحل مبكرة للغاية”.

اقرأ أيضا .. أنس جابر تتأهل لربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس

أصغر لاعبة مشاركة في البطولة الإفريقية لتنس الطاولة على مستوى الناشئين تبلغ 12 عاما

وأضاف “لاشين” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الثلاثاء، أن أصغر لاعبة مشاركة في البطولة الإفريقية لتنس الطاولة على مستوى الناشئين تبلغ 12 عاما وتدعى خديجة، بينما أكبر لاعبة في البطولة تسمى فريدة بعمر 19 سنة في المنتخب.

وتابع: “اللاعبة خديجة حصلت على ميدالية ذهبية فرقة بنات 15 عام، والمنتخب حصد ميداليات ذهبية فرق 15 عام و19 عام وزوجي وغيرهم، وهذا دليل على أن البنات بالمنتخب مكتسحين النتائج كلها".

التنس الطاولة تعتبر من أكثر الرياضات الشعبية على مستوى العالم

ونوه إلى أن التنس الطاولة تعتبر من أكثر الرياضات الشعبية على مستوى العالم وليس في مصر فقط، إذ أنها تعد ثان أكبر اتحاد دولي بعد كرة القدم، فضلا عن كونها رياضة سهلة اللعب عى مستوى الممارسة فلا تحتاج لمجهود أو مساحات كبيرة.

وأشار رئيس بعثة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، إلى أن رياضة التنس الطاولة تكون صعبة على مستوى المحترفين كونها مكلفة للغاية لكي يصبح الاعب بطل مصري أو قاري أو عالمي، إذ أنها تحتاج لمجهود وإعداد وأموال كبيرة.

