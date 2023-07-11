البنتاجون يبحث دعم مساعي تركيا للتحديث العسكري

بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره التركي يشار غولر، الدعم الأمريكي لمساعي تركيا للتحديث العسكري، حسب ما أفادت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".

ويأتي ذلك بعد أن قالت أنقرة إنها ستدعم انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وكانت تركيا طلبت في أكتوبر 2021 شراء مقاتلات "إف-16" ومكونات لتحديث طائراتها الحربية الحالية بما قيمته 20 مليار دولار من شركة لوكهيد مارتن، وما يقرب من 80 مجموعة من المكونات لتحديث طائراتها الحربية الحالي.

وقال البنتاجون عن الاتصال الهاتفي بين أوستن وغولر "ناقشا.. المحادثات الإيجابية بين تركيا والسويد والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، فضلا عن دعم وزارة الدفاع لجهود تركيا للتحديث العسكري".

وفي وقت سابق، الاثنين، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بوب مينينديز إن هناك "هدوءا" مؤقتا في "عدوان تركيا على جيرانها"، مضيفا أنه يجري محادثات مع إدارة الرئيس جو بايدن بشأن التعليق الذي فرضه على المبيعات الأمريكية المستقبلية لطائرات "إف-16" المقاتلة إلى أنقرة.

وأضاف مينينديز، وهو ديمقراطي، في مقابلة إنه بينما لا يزال لديه مخاوف بشأن تركيا، يمكنه اتخاذ قرار في غضون الأسبوع المقبل بشأن التعليق.

توسع حلف الناتو

وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أمس الإثنين، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن هاتفيًا مسألة توسع حلف الناتو.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، ناقش فيدان وبلينكن توسيع حلف شمال الأطلسي قبل قمة الناتو في ليتوانيا المقرر عقدها غدًا الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلًا عن وزارة الخارجية التركية.

ولم تصدق تركيا والمجر بعد على انضمام السويد إلى التحالف.

من جانبه، من المقرر أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، لبحث انضمام السويد إلى حلف الناتو عشية قمة الحلف السنوية.

وحسب وكالة “فرانس برس”، نظم هذا الاجتماع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، الذي يأمل بأن توافق أنقرة على انضمام ستوكهولم إلى الناتو.

ويسعى ستولتنبرج إلى أن تظهر الدول الـ31 الأعضاء في الحلف جبهة موحدة ضد روسيا، موضحًا أنه "من الممكن" الحصول في ليتوانيا على "قرار إيجابي" من تركيا لانضمام ستوكهولم.

من جهته، وعد أردوغان باتخاذ "القرار الأفضل، أيا يكن"، في إشارة إلى أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: