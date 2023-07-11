محافظ الفيوم يشهد لقاء خدمة المواطنين الأسبوعي

بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عدداً من شكاوى المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية، وذلك خلال اللقاء الدوري الذي عقد للاستماع للشكاوى، والعمل علي حلها.

يأتي هذا فى إطار لقاء خدمة المواطنين الأسبوعي، والذي يُعقد بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ورؤساء مجالس المدن والمراكز بالمحافظة. جاء ذلك بحضور، اللواء عبد الفتاح تمام سكرتيرعام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد سعد مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، والدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وحمدية شعبان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وهناء عبد الفتاح وكيل وزارة العمل، والمحاسب أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمحاسب أشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، والمهندس سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

محافظ الفيوم يوجه ببحث مطالب أرملة أحد الشهداء

خلال اللقاء وجه محافظ الفيوم ببحث مطالب أرملة أحد الشهداء بشمال سيناء، والعمل علي تلبيتها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، كما وجه وكيل وزارة العمل بتوفير فرصة عمل لها بإحدي شركات القطاع الخاص تساعدها وأولادها علي ظروف المعيشة.

كما استمع المحافظ، لمقترح أحد شباب الخريجين، والذي يتمثل في تطبيق فكرة جديدة متعلقة بإستخدام التكنولوجيا الحديثة بالمنازل، والمنشآت العامة بمحافظة الفيوم، وهو نوع من التكنولوجيا تم تطبيقه في العديد من المدن الذكية لتيسير حياة المواطنين،

وفي هذا السياق، وجه المحافظ، مسئولي المكتب الفني بالمحافظة، للتواصل معه، ودراسة المقترح لمعرفة مدى إمكانية تنفيذه علي أرض الواقع. ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة عدد من الحالات المرضية، وتقديم الدعم الطبي اللازم لهم بشكل فورى،

كما وجه المحافظ، مسئول مديرية التضامن الإجتماعي، ببحث عدد من الحالات الأولي بالرعاية، لتوفير معاش تكافل وكرامة للمستحقين، وكذلك عدد من المساعدات المالية للأسر الأولى بالرعاية.

وفيما يتعلق بطلبات عدد من المواطنين، بشأن توفير أكشاك لهم، تساعدهم في الإنفاق علي أسرهم وتحسين دخلهم، وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم بدراسة هذه الحالات وإنهاء إجراءات ترخيص الأكشاك لهم، علي أطراف المدينة. كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، ووجه رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير الدعم اللازم لعدد من الشباب الراغبين في تنفيذ مشروعات لتحسين دخولهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.