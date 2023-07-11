إنطلاق مسابقة"تداعيات الماضى وآفاق المستقبل رؤى استشراقية للطلاب حول المستقبل" بجامعة أسيوط

بمناسبة ذكرى 30 يونيو

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، عن إنطلاق فعاليات المسابقة الثقافية بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو ، تحت عنوان" تداعيات الماضى وآفاق المستقبل رؤى استشراقية للطلاب حول مستقبل مصر"، مشيراً إلى أن المسابقة تأتي في إطار احتفالات مصر بثورة 30 يونيو المجيدة التى سطرت من خلالها الجماهير المصرية بإرادتها ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن، وبرهنت بعزيمتها القوية على أن الشعوب حينما تنتفض لا يمكن أن يقف أمامها عائق، مشيرا إلى أن المسابقه تهدف إلى تنميه وعي الشباب الجامعي بانجازات الدولة المصرية منذ 30 يونيو حتى الآن في كافة المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية لافتاً إلى انه سيتم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى الفائزة في حفل الختام.

وأكد الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن محاور المسابقة تدور حول دور المشروعات القوميه وتحقيق رؤيه مصر 2030، ودور الجمهورية الجديدة في التنمية الشاملة، وثوره يونيو والحفاظ على الهوية المصرية، والمبادرات المجتمعية ودورها في تنمية المجتمع، ودور الدولة في تجديد الخطاب الديني، ودور الجامعات في مكافحة الإرهاب ومواجهه التطرف، ومكافحه الفساد بأشكاله ، وجهود الدولة المصرية في تمكين المراة، وحياة كريمة وتحسين جوده الحياة بالريف، والشائعات الالكترونية وحروب الجيل الرابع، وجهود الدوله المصرية في القضاء على العشوائيات ، وآليات تمكين الشباب في المجتمع.

وجاءت شروط المسابقة كالاتي بأن يشارك في كتابة البحث من فرد إلى ثلاثة افراد ،عدد صفحات البحث من ٨: ١٠ صفحات على ان تشتمل صفحتين منهم على رأي الطالب في القضية المطروحة، يكتب غلاف البحث ببنط 20 ،يتضمن البحث مقدمة وموضوع وخاتمة،الكتابه في المتن المحتوى بخط simplified Arabic ببنط 14والعناوين ببنط 16سميك ،تكتب قائمه المراجع مقسمه الى عربيه واجنبيه والإنترنت على أن يقدم الطالب مقترح لرؤيته الشخصيه المستقبلية لتدعيم فكره البحث على أن تبدا المسابقة من 10إلى 25 يونيو الجارى.