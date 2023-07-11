مخاطر ظاهرة النينيو .. حذرت منها المنظمة العالمية للأرصاد

ظاهرة النينيو.. أطلقت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذيرا من ظاهرة النينيو المناخية، بسبب تطورات ظاهرة النينيو في المناطق الاستوائية في المحيط الهادئ للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

ارتفاع محتمل في درجات الحرارة العالمية

وأكدت أن ظاهرة النينيو تمهد الطريق لحدوث ارتفاع محتمل في درجات الحرارة العالمية وأنماط الطقس والمناخ المضطربة.

وتحدث ظاهرة النينيو عادة في المتوسط كل سنتين إلى سبع سنوات، بحسب منظمة الصحة العالمية، حيث تستمر النوبات عادةً من تسعة إلى 12 شهرًا.

ويعد النينيو نمط مناخي يحدث بشكل طبيعي مرتبط بارتفاع درجات حرارة سطح المحيط في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي.

فيما تواجه ماليزيا وجنوب شرق آسيا مخاطر متزايدة من الضباب والجفاف ونقص المياه بسبب ظاهرة النينو هذا العام، من الممكن أن يستمر ظهور الظروف الجافة عادةً لمدة عام، يبدأ إما في يوليو أو أغسطس.

ظاهرة النينو في عامي 2015 إلى 2016

وقد تعرضت المنطقة لآخر مرة لظاهرة النينو في عامي 2015 إلى 2016 عندما غطى ضباب عابر للحدود عدة دول مما أدى إلى إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المدارس وزيادة حادة في أمراض الجهاز التنفسي والوفيات، كما تم إدخال تقنين المياه بسبب الجفاف.

وقالت وكالة الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي إن النينو سيعزز في نهاية عام 2023 مع فرصة بنسبة 56 في المائة أن يبلغ ذروته كحدث قوي واحتمال 84 في المائة لحدث معتدل على الأقل.

زيادة احتمالات تحطيم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة

وكشفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن هناك احتمالية بنسبة 90٪ لاستمرار ظاهرة النينيو خلال النصف الثاني من عام 2023، ومن المتوقع أن تكون قوة الظاهرة معتدلة على أقل تقدير.

فيما ستؤدي الظاهرة لزيادة احتمالات تحطيم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة وإحداث المزيد من الحرارة الشديدة في أجزاء كثيرة من العالم وفي المحيطات، بحسب ماأعلنه الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس.

ارتفاع درجات حرارة العالم

وقد توقع تقرير المنظمة السابق، الصادر في مايو الماضي، أن هناك احتمالية بنسبة 98% أن تكون سنة واحدة على الأقل من السنوات الخمس المقبلة، وربما فترة الخمس سنوات ككل هي الأكثر دفئًا على الإطلاق، لتتجاوز الرقم القياسي الذي تم تعيينه في عام 2016 عندما كانت ظاهرة النينيو قوية بشكل استثنائي، والذي كان أكثر الأعوام دفئًا على الإطلاق بسبب تلك الظاهرة وتزامنها مع الاحترار الناجم عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بفعل النشاط البشري.

المتوسط السنوي لدرجات الحرارة العالمية

وتوقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في تقريرها لاحتمال أن يكون المتوسط السنوي لدرجات الحرارة العالمية القريبة من السطح بين عامي 2023 و2027 أكثر من 1.5 درجة مئوية، متجاوزا بذلك المعدل العالمي المستهدف.

ظاهرة النينيو

فيما يوضح مدير خدمات المناخ بمنظمة الأرصاد الجوية العالمية، كريس هيويت، أن “هذا لا يعني أنه في السنوات الخمس المقبلة سوف نتجاوز مستوى 1.5 درجة مئوية المحدد في اتفاقية باريس لأن هذه الاتفاقية تشير إلى الاحترار طويل الأجل على مدى سنوات عديدة، لكن هذا دعوة إيقاظ أخرى أو إنذار مبكر بأننا لم نسير في الاتجاه الصحيح بعد للحد من الاحترار ضمن الأهداف المحددة في باريس في عام 2015 والمصممة للحد بشكل كبير من آثار تغير المناخ”.

وتوقعت المنظمة في تحديثها الأخير عن الثلاثة أشهر من يوليو الجاري وحتى سبتمبر المقبل بأنه من المتوقع حدوث موجات متطرفة من درجات الحرارة على جميع مناطق اليابسة في نصف الكرة الشمالي والجنوبي.