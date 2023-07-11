الحالة المرورية بشوارع القاهرة ووسط البلد (شاهد)

استعرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا عن الحالة المرورية، صباح اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023.

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وكشف التقرير أن هناك كثافات مرورية متقطعة من المظلات وفي اتجاه منطقة وسط البلد، أما الكورنيش المتجه للمؤسسة، فإنه يشهد سيولة مرورية، والمتجه لكوبري أكتوبر والعباسية، فإن هناك كثافات مرورية متقطعة ومستمرة حتى غمرة.

كثافات أخرى في الاتجاه العكسي لكوبري أكتوبر

وذكر التقريرأن هناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي لكوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات، الأمر ذاته للمتجه من ميدان التحرير ويذهب إلى مدينة نصر ومحور النصر وصولا إلى المنصة.

يوجد كثافات متحركة في شارع عباس العقاد

وأشار التقرير إلى أنه يوجد كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري، وفي شارع صلاح سالم، فإن هناك كثافات بالتزامن مع نزول الموظفين، ويشهد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي.

وذكر التقرير أن كوبري الروضة يشهد بعض الكثافات، أما نفق الأزهر، فإنه يشهد انتظاما في حركة سير السيارات وسط متابعة مرورية، وذلك في الإتجاهين، وتظهر كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري في منطقة السلام وداخل النفق للقادم للقاهرة عبر الطريق الزراعي.