جهات التحقيق تواصل كشف لغز العثور على جثمان شاب بالسلام

تواصل جهات التحقيق كشف لغز العثور على جثمان شاب داخل شقته، وأمرت جهات التحقيق، باستدعاء أهل شاب عثر عليه متوفى داخل شقته لسماع أقوالهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق، بالانتقال والفحص تبين العثور على جثمام شاب داخل شقته بدائرة قسم شرطة أول السلام.

وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة، وجرى كشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

فيما تواصل جهات التحقيق بنيابة مصر الجديدة، الكشف عن سبب وقوع حريق داخل شقة سكنية، وتم اتخاذ الجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

نشوب حريق داخل شقة سكنية في شارع الخليفة المأمون

بدأت الأحداث، بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في شارع الخليفة المأمون فى منطقة مصر الجديدة.

وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط النيران لمحاصرتها ومنع خطر امتدادها للعقارات المجاورة، وتمت السيطرة عليه دون وقوع خسائر بشرية.

وتبين بالكشف أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بينما شددت إدارة الحماية المدنية على خطورة اندلاع حرائق بالشقق الناتجة عن ماس كهربائى، وقدمت إدارة الحماية المدنية قواعد السلامة للوقاية من الحرائق، نرصدها فى النقاط التالية:

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

- عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام

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