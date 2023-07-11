مياه أسيوط تناشد المواطنين فتح ملف الخدمات بتهسيلات وإعفاءات المبادرة الرئاسية

ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي باسيوط والوادي الجديد، قاطني مراكز المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير قرى الريف المصرى والمستفيدين بالمراكز الاتية (منفلوط– أبوتيج– أبنوب– صدفا– ديروط– ساحل سليم– الفتح)، بسرعة التوجه لمراكز خدمة العملاء بالمراكز المذكورة لتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي بالتسهيلات والاعفاءات وذلك للاستفادة القصوى و لتقنين الأوضاع.

وأكد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن المبادرة نجحت في إحراز تقدم كبير على مستوى كل المراكز الجاري العمل بها محفزا أبناء الشركة القائمين على العمل بضرورة دفع عجلة العمل لإنجاز الأعمال المنفذة ضمن مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية دون ادخار أي جهد لتذليل كافة العقبات التي تحول دون الارتقاء بالمستوى الخدمي وتحقق الاستفادة المرجوة تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.