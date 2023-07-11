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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

24 رحلة طيران دولية تصل مطار مرسى علم اليوم

وصول الرحلات السياحية
وصول الرحلات السياحية الى مطار مرسى علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الثلاثاء رحلة داخلية  و24  رحلة طيران دولية من دول أوروبا تضم 5  رحلات من التشيك 10 رحلات من بولندا ورحلتين من إيطاليا ورحلة من سويسرا  وأخرى من بلجيكا و 3 رحلات من بولندا ورحلة من لكسمبورج وأخرى من هولندا.   

 ويأتى ذلك ضمن 132 رحلة طيران بزيادة فى معدلات الوصول عن الأسبوع الماضى تصل من دول التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا بدءا من يوم  السبت الماضى وحتى  يوم الجمعة المقبل   

ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافد وتسهيل إجراءات الوصول للوافدين بدءًا من  وصولهم إلى المطار وحتى نقلهم إلى الفنادق  للاستمتاع، بإجازاتهم على شواطىء  مرسى علم. 

  مدينة مرسى علم تقع جنوب محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر وترتفع 60 مترًا فوق مستوى سطح البحر وتُعد من أشهر مدن السياحة الشاطئية فى مصر وتتميز المدينة بشواطئها الخلابة التى تجذب العديد من السياح من جنسيات مختلفة حول العالم لممارسة سياحة السفارى وسياحة الغوص في أجمل مواقع الغوص. 

وتتميز بكونها موطنًا لأشهر وأجمل المحميات الطبيعية منها محمية وادى الجمال وهى من أكبر محميات المدينة وأجمل الأماكن في مرسى علم العامرة بمناظر الطبيعة الخلابة حيث النباتات والمخلوقات البرية والبحرية النادرة التي تنتشر على مساحة 7 آلاف في واحدة من أكبر محميات المدينة.

الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات البرية

ويُشكل البر من وادي الجمال مساحة 50 كم ويوجد بها جبل حماطة  حيث الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات البرية كالغزلان والنسور والصقور وتتكون مدينة مرسى علم من ثلاث قرى رئيسية هى:-

  قرية برنيس وتشتهر بكونها موطنًا للسياحة العلاجية في المدينة.

قرية أبو الحسن الشاذلي وتشتهر بمعالمها الدينية حيث يوجد بها مسجد أبو الحسن الشاذلى الذى يرتاده آلاف من المواطنين من جميع المحافظات المصرية ومن خارج مصر أيضًا للاحتفال بمولده الذي يبدأ يوم 1 من شهر ذى الحجة ويستمر حتى يوم وقفة عرفات 9 من ذى الحجة قرية أبو غصون وتشتهر بموقع غوص السفينة الغارقة حيث تتجمع مئات من الأسماك النادرة.

الجريدة الورقية