الثلاثاء 11 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

دعاء من القرآن الكريم يجمع لك خير الدنيا والآخرة

دعاء
دعاء

‏بيّن اللَّه جلّ في علاه في كتابه (الذكر الحكيم) دعوات لأهل الهمم القليلة ، وأصحاب الحظوظ الدنيوية يسألون حظ الدنيا فقط : [ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ .

ومن الدعوات الشاملة خير الدنيا والآخرة كما قال اهل العلم  رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

‏تضمنت هذه الدعوة جملاً من الفوائد، منها :

1-    يحسن بالداعي أن يجمع في دعائه خيري الدنيا والآخرة.

2-  ينبغي لكل داعٍ أن يكون جُلَّ دعائه ونصيبه الأكبر في أمورالآخرة، فجاء في هذا الدعاء سؤال أمرين عظيمين من أمور الآخرة : وأمرٍ واحدٍ من أمور الدنيا [ ‏وَفِي الآخِرَةْ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ] .

3-    أهمية التوسل بصفاته تعالى الفعلية (قنا) ؛ لقول اللَّه ، وتأسيّاً برسولنا .

4-    ينبغي للداعي أن يكون من أصحاب الهمم العالية .

5-    ((أن الإنسان لا يذم إذا طلب حسنة الدنيا مع حسنة الآخرة .

6-    أن كل إنسان محتاج إلى حسنات الدنيا والآخرة)) .

7-  من حُسن الدعاء أن يجمع في مطالبه بين الرغبة : [ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً ] ، والرهبة : [ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ] حتى يكون العبد بين الخوف والرجاء .

8-  أهمية الأدعية في كتاب اللَّه تعالى، ‏فهي كافية وشافية من جميع المطالب التي يتمناها العبد في دينه، ‏ودنياه، وآخرته .

فعلى العبد ملازمة هذه الدعوة اتباعاً .

الجريدة الورقية