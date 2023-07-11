دعاء من القرآن الكريم يجمع لك خير الدنيا والآخرة

‏بيّن اللَّه جلّ في علاه في كتابه (الذكر الحكيم) دعوات لأهل الهمم القليلة ، وأصحاب الحظوظ الدنيوية يسألون حظ الدنيا فقط : [ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ .

ومن الدعوات الشاملة خير الدنيا والآخرة كما قال اهل العلم رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

‏تضمنت هذه الدعوة جملاً من الفوائد، منها :

1- يحسن بالداعي أن يجمع في دعائه خيري الدنيا والآخرة.

2- ينبغي لكل داعٍ أن يكون جُلَّ دعائه ونصيبه الأكبر في أمورالآخرة، فجاء في هذا الدعاء سؤال أمرين عظيمين من أمور الآخرة : وأمرٍ واحدٍ من أمور الدنيا [ ‏وَفِي الآخِرَةْ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ] .

3- أهمية التوسل بصفاته تعالى الفعلية (قنا) ؛ لقول اللَّه ، وتأسيّاً برسولنا .

4- ينبغي للداعي أن يكون من أصحاب الهمم العالية .

5- ((أن الإنسان لا يذم إذا طلب حسنة الدنيا مع حسنة الآخرة .

6- أن كل إنسان محتاج إلى حسنات الدنيا والآخرة)) .

7- من حُسن الدعاء أن يجمع في مطالبه بين الرغبة : [ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً ] ، والرهبة : [ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ] حتى يكون العبد بين الخوف والرجاء .

8- أهمية الأدعية في كتاب اللَّه تعالى، ‏فهي كافية وشافية من جميع المطالب التي يتمناها العبد في دينه، ‏ودنياه، وآخرته .

فعلى العبد ملازمة هذه الدعوة اتباعاً .