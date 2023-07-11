رصد ظاهرة ساحرة ونادرة في سحب السماء (فيديو)

وثق فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظاهرة جوية وضوئية نادرة جدا يطلق عليها "ظاهرة تقزح السحب".

وتلاحظ في هذه الظاهرة في السحب الركامية والسمحاق الركامي والسحب العدسية والسحب الجليدية، وتظهر أحياناً على شكل مجموعات موازية لحافة السحاب، وتمت رؤية السحب القزحية على سحب الستراتوسفير القطبية النادرة والتي يطلق عليها أيضاً السحب الصدفية.

السحب القزحية

السحب القزحية هي عبارة عن ظاهرة بصرية ملونة تحدث على السحب، وعادة ما تظهر بجانب الشمس أو القمر وتشبه تلك الألوان التي تظهر على فقاعات الصابون أو قطرات الزيت فوق الماء، وهي نوع من الظواهر الجوية الضوئية.

Pileus clouds steal the show anytime they grace the sky pic.twitter.com/TBdShRU3xI — Vids that will make you love earth (@VidsOfHeaven) July 7, 2023

وتتكون ظاهرة السحب القزحية عندما تتسبب قطرات الماء أو بلورات الثلج بتشتيت الضوء، فبلورات الثلج الكبيرة لا تنتج هذه التقزحات ولكن قد تحدث هالة ضوئية وهي ظاهرة مختلفة ، حسب موقع "ويكيبيديا".

وتحدث التقزحات بسبب قطرات الماء موحدة الشكل والتي تجعل الضوء ينحرف نحو 10 درجات عن الشمس، ومع أول آثار التداخل (أبعد من 10 درجات عن الشمس)، يمكنها أن تتوسع حتى 40 درجة عن الشمس.