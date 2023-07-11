الثلاثاء 11 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميلينكوفيتش ينتقل إلى الهلال السعودي براتب ضخم

الهلال السعودي
الهلال السعودي

أفادت تقارير إعلامية بأن اللاعب الصربي سيرغي ميلينكوفيتش، يستعد للانتقال إلى نادي الهلال السعودي في صفقة تقدر قيمتها بنحو 44 مليون دولار.
ويضاف إلى ذلك حصول اللاعب على راتب سنوي 22 مليون دولار، حسبما ذكرت قناة "أبوظبي الرياضية"، اليوم الاثنين، على "تويتر".
وأكد ذلك تصريحات كلاوديو لوتيتو، رئيس نادي لاتسيو الإيطالي، التي قال فيها إن ميلينكوفيتش طلب الرحيل خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.
وشارك النجم الصربي سيرغي ميلينكوفيتش، لاعب وسط نادي لاتسيو الإيطالي، في 47 مباراة، سجل خلالها 11 هدفا بينما شارك في صناعة 8 أهداف أخرى.
يذكر أن ميلينكوفيتش بدأ مسيرته مع لاتسيو الإيطالي عام 2015، قادما من جينك البلجيكي.

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