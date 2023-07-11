الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أحمد كريمة يحدد حكم منع الميراث.. هناك من يهضم الحقوق بمبررات شيطانية

أحمد كريمة
أحمد كريمة

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن هناك موروثات بيئية من بعض أفعال الجاهلية بفعل أعراف لا تمت بالإسلام بصلة، خاصة بأحكام ما بعد الموت بخصوص المواريث والوصايا.
وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في تصريحات لبرنامج “التاسعة”، المذاع على القناة “الأولى” أن هناك بيئات تهضم حقوق المرأة أو تأكل أموال اليتامى ظلما بمبررات شيطانية.
واستشهد الدكتور أحمد كريمة، بالآية الكريمة "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون".

وأوضح أن مانع الميراث ومماطل الميراث ومسوف الميراث على نقيض ما أمر به الله بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، خاصة أن منع الميراث من كبائر الفحشاء.
وقال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إن 80% من الصعيد وسيناء ومطروح لديهم موروث عدم إعطاء المرأة ميراثها تحت مبرر أن المال سيذهب للغريب.

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