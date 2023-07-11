كرم جبر يوجه رسالة للإعلام الرياضي قبل مباراة القمة (فيديو)

طالب الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتعامل مع مباراة القمة المقرر إقامتها الخميس المقب بهدوء، معلقا: " في حالة فوز الزمالك يتم تقديم التهنئة له، وفي حالة فوز الأهلي يتم تقديم التهنئة له".

يجب على الإعلام الرياضي رفع شعار (لا للتعصب) قبل مباراة الأهلي والزمالك

وقال "جبر"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الإثنين: "يجب على الإعلام الرياضي رفع شعار (لا للتعصب) قبل مباراة الأهلي والزمالك، لأن المباراة يشاهدها جميع مواطني الوطن العربي، ويجب أن يتم تقديم صورة طيبة عن الرياضة في مصر، خاصة وأن الجميع كان سعيدا بالأداء الذي قدمه المنتخب الأولمبي في المغرب.

وأوضح أن الأهلي قام ببناء فريق قوي وقاتل على كل نقطة ونجح في التتويج بالعديد من البطولات، والزمالك إذا فاز أيضا يجب تهنئتهم أيضا.

نزول لاعبي الفريقين متشابكي الأيدي

وطالب بضرورة أن يتوجه لاعبو الأهلي والزمالك إلى أرض الملعب في مباراة القمة ممسكين بأيدي بعضهم البعض، ويتوجهون لتحية جماهير القطبين سويا؛ لإعطاء صورة مشرفة عن مصر، ونبذ التعصب بين الجماهير، خاصة في ضوء انتشار التعصب بكل كبير بين المواطنين في الفترة الحالية.

وأوضح أن المصالحة ونبذ العنف تأتي من اللاعبين أولا، معقبا: "لو شيكابالا مع محمد الشناوي راحوا للجمهور وعملوا لافتة حلوة أمام الجماهير هتكون لافتة حلوة لنبذ التعصب".

وناشد مجلس إدارة كلا الناديين بإصدار بيانات لنبذ التعصب قبل مباراة القمة ، مطالبا الإعلام الرياضي بالابتعاد عن ما يثير الفتن بين الناديين، "عاوزين نعمل بداية جديدة، تكون انطلاقة حقيقية لنبذ التعصب والروح الطيبة بين الناديين".

وأشار إلى أنه عدد البلاغات المقدمة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إذا تم الاستجابة لها سيتم غلق 90% من البرامج الرياضية، "كله مقدم شكاوى في كله، وكل الناس عاوزة تثبت وجهة نظرها بس، كل واحد شايف أن البرنامج متحيز لفريق معين".

وأشار إلى أن المنتخب الأولمبي قدم مباراة عظيمة وبطولية، وصورة مشرفة لمصر في الدور النهائي من البطولة، وهو يلعب بـ 10 لاعبين على مدار المباراة.