وائل رياض: كنا نريد تجنب المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

أكد وائل رياض المدرب العام للمنتخب الأولمبي، أن المنتخب كان يريد تلاشي مواجهة المغرب في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

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قال وائل رياض في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مباراة مالي كانت مباراة مفصلية في تاريخ المنتخب الأولمبي، وتعاهدنا على أن نتصدر مجموعتنا لكي نتلاشى المغرب" .

وائل رياض : هناك تنسيق جيد بين فيتوريا وميكالي

وأضاف: "هناك تنسيق جيد بين روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الأول وكذلك روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي" .



واختتم: "فيتوريا كان هدفه أن يتأهل المنتخب الأولمبي إلى أولمبياد باريس وكان له دورا كبيرا في ذلك"

