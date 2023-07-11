الثلاثاء 11 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

وائل رياض: كنا نريد تجنب المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

وائل رياض
وائل رياض

أكد وائل رياض المدرب العام للمنتخب الأولمبي، أن المنتخب كان يريد تلاشي مواجهة المغرب في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

إقرأ أيضًا..

txt

وائل رياض: حسام عبد المجيد أفضل لاعب في أمم أفريقيا تحت 23 عاما

txt

وائل رياض عن تعادل المنتخب الأولمبي مع النيجر : "التعثر في البداية قد يكون مبشر للنهايات"


قال وائل رياض في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مباراة مالي كانت مباراة مفصلية في تاريخ المنتخب الأولمبي، وتعاهدنا على أن نتصدر مجموعتنا لكي نتلاشى المغرب" .

وائل رياض : هناك تنسيق جيد بين فيتوريا وميكالي 

 

وأضاف: "هناك تنسيق جيد بين روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الأول وكذلك روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي" .


واختتم: "فيتوريا كان هدفه أن يتأهل المنتخب الأولمبي إلى أولمبياد باريس وكان له دورا كبيرا في ذلك"
 

مواد متعلقة

تفاصيل رسالة فيتوريا للاعبي منتخب مصر الأولمبي قبل مواجهة المغرب

منتخب المغرب الأولمبي يتوج بكأس أمم أفريقيا على حساب مصر

منتخب مصر الأولمبي يفتتح أهدافه أمام المغرب في نهائي أفريقيا

الزلزولي يقود تشكيل منتخب المغرب الأولمبي المتوقع أمام مصر بنهائي إفريقيا للشباب

تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام المغرب فى نهائي أمم أفريقيا

الجريدة الورقية