ميدو للاعبي الزمالك: أتمنى تقفوا ممر شرفي للأهلي في مباراة القمة

تمنى أحمد حسام ميدو أن يقف الزمالك ممر شرفي في مباراة الأهلي بقمة الدوري المصري الخميس المقبل.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أتمنى أن يقف الزمالك ممر شرفي للأهلي"

واختتم: "يأتي ذلك احتراما وتقديرا لما قام به الأهلي هذا الموسم"

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك



يستعد قطبي الكرة المصرية الأهلي الزمالك لمواجهة من العيار الثقيل، عندما يتقابلا الثنائي، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر الدوري المصري.

تبدأ مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في تمام الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل بتوقيت مصر.

بينما ستكون في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وتُنقل المواجهة المرتقبة عبر قناة "أون سبورت"، والتي حصلت على حقوق بث المسابقات المحلية المصرية خلال الموسمين الماضيين.