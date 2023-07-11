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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

وائل رياض: حسام عبد المجيد أفضل لاعب في أمم أفريقيا تحت 23 عاما

حسام عبدالمجيد
حسام عبدالمجيد

أكد وائل رياض المدرب العام لمنتخب مصر الأولمبي أن حسام عبد المجيد هو رجل بطولة كأس الأمم تحت 23 عاما. 

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قال وائل رياض في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حسام عبد المجيد هو من فاجئني في منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما وهو رجل البطولة الأول بالنسبة لي"

وأضاف:"حسام عبد المجيد كان يمر بحالة من التشتت مع الزمالك"

واختتم: "سعيد للغاية بمستوى حسام عبد المجيد في البطولة وفخور جدا به"

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء الأهلي المقرر له يوم الخميس المقبل، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

كان  فريق الزمالك قد فاز في المباراة السابقة بنتيجة 3-2 على نظيره فريق فيوتشر، في اللقاء الذي أقيم  مساء أول أمس السبت، باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

و رفع فريق الزمالك رصيده للنقطة 59 بالفوز الذي حققه على فيوتشر ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد فريق فيوتشر عند النقطة 58 في المركز الرابع.
 

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