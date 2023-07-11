فيفا يقرر إيقاف أليو ديانج لـ 6 أشهر

قرر الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إيقاف المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمدة 6 أشهر.

وأصدرت لجنة الإنصباط في فيفا قراراً بإيقاف ديانج لمدة 6 أشهر بسبب مستحقات متأخرة لصالح وكيل أعماله السابق.

ووصلت قيمة المستحقات المتأخرة لوكيل أليو ديانج إلى 250 ألف دولار كان يفترض أن يسددها اللاعب خلال الفترة الماضية.

ومن المنتظر أن يقوم ديانج بسداد الغرامة اليوم الثلاثاء حتى يتم رفع الإيقاف عن اللاعب خلال الفترة المقبلة.

محمد الشناوي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد إستعادة لقب الدوري

علق محمد الشناوي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تتويج فريقه بطلاً للدوري الممتاز للمرة 43 في تاريخه.

وقال محمد الشناوي عبر تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” : “ مبروك لجمهور النادي الأهلي ومجلس إدارته وجهازه الفني الفوز ببطولة الدوري! ”.

وأضاف: " لعيبه رجاله و كانوا قدر المسؤولية.