الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

فيديو مروع لتعنيف أطفال في حضانة وتحرك رسمي لبناني

جانب من الفيديو
جانب من الفيديو

اتخذت السلطات اللبنانية، قرارا بإغلاق حضانة الأطفال التي صور فيها فيديو يظهر تعرض أطفال للضرب والتعنيف بداخلها.

وحسبما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، نقلا عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة، فإنه "بناء على قرار وزير الصحة إثر توافر معطيات مؤكدة أظهرها التحقيق السريع في قضية تعنيف أطفال في حضانة Garderêve بمنطقة المتن الشمالي، تم التواصل مع قائم مقام المتن مارلين حداد لإجراء المقتضى القانوني حيث تم إقفال الحضانة بالشمع الأحمر".

وفي تصريح له دعا وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض إلى "إنزال أقصى الإجراءات العقابية بحق المرتكبين"، مؤكدا أن "الإقفال لا يكفي ويجب أن يكون العقاب عبرة لمن اعتبر".
وانتشر مقطع فيديو صادم من داخل الحضانة يظهر إحدى العاملات وهي تعنف وتضرب الأطفال الذين لا يتجاوز عمرهم السنة.

وقد أحدث الفيديو حالة من الغضب عمت الشارع اللبناني، مطالبين بإنزال أقصى العقوبات بحق مالكة الحضانة والعاملات بداخلها.

وأظهر الفيديو عاملة تضرب طفلة لم تتجاوز السنة من عمرها على رأسها بقوة لإرغامها على أكل الطعام، كما يظهر الفيديو تعرض العاملة لأطفال آخرين بالضرب.
 

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