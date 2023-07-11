مدرب البنك الأهلي: اشكر اللاعبين ويجب أن نستعد بشكل أفضل للموسم المقبل

عبر محمد عبد الواحد المدرب العام لفريق البنك الأهلي عن سعادته بقاء فريقه في الدوري الممتاز بعد التعادل السلبي مع غزل المحلة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين.

وقال محمد عبد الواحد في تصريحات خاصة لـ “ الوفد “: ” خضنا موسماً صعباً للغاية، ويجب أن ابارك لمجلس إدارة النادي وأوجه الشكر للمدير الفني بابا فاسيليو واللاعبين على جهودهم الكبيرة طوال الفترة الماضية ".

وأضاف: “ تسلمنا المهمة في البنك الأهلي والفريق يمتل 12 نقطة فقط، ونجحنا خلال مباريات الدور الثاني في جمع 24 نقطة ”.

وأكمل عبد الواحد: “ مررنا في وقت صعب للغاية لكن أتمنى أن نستعد بشكل أفضل للموسم المقبل ”.

وأتم: “ يجب أن يكون هناك ترتيبات أفضل لموسم الجديد وأن تكون اختيارات اللاعبين بشكل أفضل ون خلال فلسفة ورؤية المدير الفني وطريقة لعبه ”.