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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

وائل رياض عن تعادل المنتخب الأولمبي مع النيجر : "التعثر في البداية قد يكون مبشر للنهايات"

وائل رياض
وائل رياض

كشف وائل رياض المدرب العام للمنتخب الأولمبي كواليس التعادل مع النيجر في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

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قال وائل رياض في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بعد التعادل مع النيجر في المباراة الأولى كنت قلقا بعض الشئ، ولكن عندما تذكرت تاريخي كلاعب، تأكدت من أن التعثر في البداية قد يكون مبشر للنهايات" .


وأضاف: "منتخب مصر الأول مع كيروش خسر من نيجيريا في أول لقاء ثم وصل النهائي أمام السنغال" .

 

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واختتم: "دائما تلك اللحظات تكون صعبة، لكن نجحنا في إرسال بعض الرسائل للاعبين، وقمنا بالاستعانة بأن المنتخب إذا تعثر في البدايات هذا مؤشر قد يكون جيد"
 

والجدير بالذكر أن منتخب المغرب الأولمبي توج ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما بعد فوزه على منتخب مصر بهدفين لهدف، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما في المغرب على ملعب مولاي الأمير عبدالله.

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