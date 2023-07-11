الأرصاد تكشف موعد انتهاء إنذار ارتفاع الأمواج وعودة المصطافين لنزول البحر (فيديو)

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة أصدرت إنذارا بحريا خاصا بشواطئ البحر المتوسط تم نشره في وسائل الإعلام المخلتفة، متوقعا أنه بداية من غدا الثلاثاء ستعود الأمواج لارتفاعها الطبيعي، وستكون على بعض الشواطئ إلى 2 متر.

وأضاف "القياتي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، في برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "etc"، مساء الإثنين أن شكوى بعض المصيفين في محافظات السواحل الشمالية تأتي نتيجة نشاط الرياح القوي على مسطح البحر الأحمر تحديدا، وسرعات الرياح التي وصلت في بعض الأحيان لـ 70 كيلومترا في الساعة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج، والذي وصل على بعض المناطق من السواحل الغربية لـ 3.5 متر.

وتابع عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن الإنذار الخاص بهيئة الأرصاد الجوية بشأن عدم نزول البحار بسبب ارتفاع الأمواج نهايته اليوم، وبداية من الغد يمكن للمصيفين الاستمتاع بسواحل البحر الأحمر وسواحل البحر المتوسط بشكل طبيعي.

ومن جانبه، كشف محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع وموعد عودة الاستقرار لشواطئ البحر المتوسط.

وأشار عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية إلى أنه يستمر اليوم الاستقرار في الأحوال الجوية ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية والعظمى على القاهرة 35 درجة ولكن مع ارتفاع نسب الرطوبة تكون المحسوسة 37 درجة، وتظل الأجواء معتدلة خلال فترات الليل لتكون الصغرى 23 درجة مع بعض نسمات الرياح التى تشعرنا بمزيد من الاعتدال.

وأضاف أنه يستمر اليوم ارتفاع الأمواج على شواطئ السواحل الشمالية الغربية، على أن تهدأ ارتفاعات الأمواج بداية من الغد وتعود لمعدلاتها الطبيعية.

وأوضح أنه بداية من يوم الأربعاء من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعات فى درجات الحرارة لتكون الأجواء شديدة الحرارة على اغلب الأنحاء العظمى 37 درجة على القاهرة والمحسوسة 39 درجة وجنوب البلاد تصل العظمى ل 44 درجة والمحسوسة 45 درجة.

ووجه القياتى تحذيرات هامة للمواطنين بسبب ارتفاع درجات الحرارة فى مقدمتها عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة وقت الظهيرة ، والإكثار من شرب السوائل والمرطبات ، فضلا عن التواجد فى أماكن جيدة التهوية بسبب الرطوبة المرتفعة.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على كافة المناطق، مع وجود نشاط اضطراب فى الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط على مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، حيث تصل سرعات الرياح بين 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 :3.5 أمتار.

