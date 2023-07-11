خالد عيد: المحلة قادر على البقاء في الممتاز

أكد خالد عيد مدرب فريق غزل المحلة، أن فريقه قادر على البقاء في الدوري الممتاز.

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قال خالد عيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مواجهة البنك الأهلي كانت صعبة، الفريق مضغوط، ولكننا نرغب في حسم بقائنا أمام الحرس" .

وأضاف: "قمنا بتأهيل اللاعبين نفسيا، ونتمنى أن نحسم بقائنا في الدوري الممتاز" .

واختتم: "لدينا أمل بالفعل في البقاء في الممتاز ودائما ما تحدثنا مع اللاعبين حول قدرتهم في الإبقاء بالفريق في الممتاز"



وكان المحلة غزل المحلة سقط في فخ التعادل السلبي أمام نظيره البنك الأهلي في المباراة التي جمعتهما على إستاد زعيم الفلاحين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب البنك الأهلي وغزل المحلة في الدوري

ويحتل الفريق الكروي بنادي البنك الأهلي المركز 14 بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة بينما يتواجد فريق غزل المحلة في المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة ليصبح موقفه أكثر تعقيداً في صراع البقاء