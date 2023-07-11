خطة ترويجية للمقاصد السياحية بشرم الشيخ وإقامة أحداث عالمية

ترأس اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مؤتمر المتابعة الدوري والذي عقد اليوم الاثنين، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء بحضور اللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام للمحافظة،واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد ورؤساءالمدن، ومديري المديريات، ومديري إدارات الديوان العام، وممثلي الشركات المنفذة للمشروعات علي أرض المحافظة.



استهل اللواء خالد فوده جلسة المتابعة بشكر اللواء أحمد الإسكندراني، واللواء محمد شعير و القيادات التنفيذية... لجهودهم الكبيرة لدفع عجلة التنمية في المحافظة والحفاظ على موارد الدولة وتعظيمها مشيرا إلى أن البلد في حاجة لكل شريف يحافظ على مواردها.

وفي إطار المتابعة الدورية للإسراع في معدلات تنفيذ المشروعات الجارية أكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بأعمال تطوير ورفع كفاءة ميناء الطور.



وتضمن الاجتماع أيضا عرض موقف توصيل المرافق لسانت كاترين وعرض معوقات التنفيذ وعرض موقف اللجنة المشكلة بشأن الخزان الجوفي بمدينة طور سيناء بمنطقة سهل القاع للحفاظ على الاستدامة المائية، وتمت الإشارة إلى أن جنوب سيناء أقل محافظات الجمهورية هدرا للمياه وأكثرها توظيفا لآليات الري الحديث.



وبحث المحافظ سبل تعزيز مدينة شرم الشيخ بأتوبيسات إضافية تعمل بالغاز والكهرباء للحفاظ على الاستدامة البيئية بشرم الشيخ كمدينة خضراء نظيفة وصديقة للبيئة مؤكدا على ضرورة إطلاق حملات تسويق عالمية للترويج لشرم الشيخ بما يليق بمقوماتها عن طريق احتضان شرم الشيخ العديد من الفعاليات العالمية والدولية مشيرا لانعقاد في سبتمبر، ومسابقة البرمجيات بمشاركة 90 دولة خلال نوفمبر من العام الجاري.



واستعرض المحافظ على الكتاب الدوري لوزير الزراعة بشأن تفاصيل حملة التحصين القومية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وحملة ١٠٠ مليون صحة، وتابع موقف الكم المتراكم مشيدا بما تم انجازه وتحقيق اغلب المدن نسبة 100 % .

كما تابع فوده ما استجد من أعمال في ملف دمج البدو وحصر المشروعات المقترح تنفيذها في هذا الشأن خاصة في مجال التعليم والالاوقاف والصحة والثقافة.



وحرص المحافظ عل متابعة أعمال المجلس القومي للمرأة بالمحافظة مشددا على ضرورة رعاية المرأة المعيلة وتوفير وتوفير كافة السبل لنهضة المرأة والأسرة معلنا عن توفير٢٠ ماكينة خياطة لعمل مشغل بطور سيناءلتعليم السيدات ودعمهم وتمكينهم اقتصاديا.

