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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بابافاسيليو يعلق على تعادل البنك الأهلي مع غزل المحلة في الدوري

بابافاسيليو
بابافاسيليو

علق بابافاسيليو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي البنك الأهلي على تعادل فريقه مع غزل المحلة في إطار منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.

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قال بابافاسيليو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مواجهة المحلة كانت صعبة، استلمت البنك الأهلي وهو لديه 12 نقطة فقط، وأكن كل الاحترام لغزل المحلة" .

واختتم: "قدمنا مباريات رائعة في الدور الثاني ساهمت في تحسن موقفنا".

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي التي جمعتهما على إستاد زعيم الفلاحين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب البنك الأهلي وغزل المحلة في الدوري 

 

بهذه النتيجة رفع البنك الأهلي رصيده إلى 36 نقطة في المركز 14 بجدول ترتيب مسابقة الدوري بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند 33 نقطة ليصبح موقفه أكثر تعقيداً في صراع البقاء.

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