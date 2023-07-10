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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طلائع الجيش يفوز على أسوان ويضمن البقاء في الدوري الممتاز

أسوان وطلائع الجيش
أسوان وطلائع الجيش

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش في تحقيق فوزًا ثمينا على نظيره فريق أسوان بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على إستاد الجهاز الرياضي العسكري وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي الحالي 2022-2023. 

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جاء هدف الفوز الوحيد لطلائع الجيش عن طريق أحمد متعب في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول من المباراة. 
 

وبهذا الفوز يضمن طلائع الجيش رسميًا البقاء في الدوري الممتاز، إذ يتواجد الفريق بالمركز الثاني عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 36 نقطة ، فيما يتواجد أسوان  في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة متساويًا مع غزل المحلة. 

تشكيل طلائع الجيش 

حراسة المرمى: عمر رضوان
خط الدفاع: أحمد عبد الرحمن - محمد فتح الله - أحمد أيمن منصور - أحمد متعب

خط الوسط: فريد شوقي - عربي بدر - كريم طارق - يحيى حامد - أحمد سمير

خط الهجوم: بول جوليوس

تشكيل أسوان 


حراسة المرمى: خالد وليد

خط الدفاع: ميدو مصطفى - محمد عطوة - أحمد فتحي كاستيلو - علي فتحي

خط الوسط: عماد فتحي - رافاييل إياجوا - محمد حمدي زكي - محمد ناجي جدو - أحمد خالد

خط الهجوم: ديلسون كاموني

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