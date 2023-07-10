النيابة تحقق بواقعة العثور على جثمان أسفل عقار بالمقطم

تباشر نيابة المقطم والخليفة الجزئية، التحقيق وسماع أقوال الشهود في واقعة العثور على جثة شاب أسفل سلم عقار، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل العثور على جثة شخص اسفل عقار بالمقطم

وتلقى مدير أمن العاصمة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص إثر ادعاء سقوط من علو دائرة قسم المقطم.

ووجه مدير المباحث بسرعة فحص البلاغ، وتبين بالمعاينة والفحص أن الجثة لشخص يدعى "محمد.ع.م" يرتدي ملابسه كاملة وبها كسور متفرقة.

ونُقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن، وأخطر حكمدار العاصمة بالواقعة.

كما لقي شاب حتفه ، إثر تعرضه لدهس أسفل عجلات مترو الأنفاق بمحطة مترو دار السلام وانشطرت الجثة إلى نصفين.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بقيام شاب بإلقاء نفسه أمام المترو بمحطة دار السلام مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

وانشطرت الجثة إلى نصفين نتيجة الدهس وتم إيقاف حركة مترو الانفاق ورفع الجثة ونقلتها سيارة إسعاف إلى المشرحة.

وتحفظ رجال الشرطة على كاميرات المراقبة بالمحطة تمهيدا لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة وجارى تحرير محضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

فيما تكثف الأ جهزة الأمنية بالشرقية ، جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل مجهول الهوية متفحمة وملقاة وسط «أرض زراعية» بدائرة مركز شرطة بلبيس.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغ بالعثور على جثة طفل في حالة تفحم في أرض زراعية بدائرة مركز شرطة بلبيس.

بانتقال قوة أمنية إلى محل الواقعة وبالفحص تبين العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 12 عاما (مجهول الهوية) في حالة تفحم وتحلل تام ووجود شبهة جنائية.

جرى نقل بقايا الجثمان إلى ثلاجة مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة والتى قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وطلبت تحريات المباحث والاستعلام عن سجلات بلاغات الأطفال المتغيبين خلال الفترة الأخيرة في نفس الفئة العمرية.