كوريا الشمالية تُحذر من عواقب مُروعة لهذا السبب

تصدت طائرات حربية لكوريا الشمالية لطائرة تجسس أمريكية حلقت فوق منطقتها الاقتصادية الخالصة، حسبما أفادت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، "كيم جونج أون"، مُحذرة من عواقب مُروعة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس"، مساء اليوم الاثنين، لم يرد الجيشان الأمريكي والكوري الجنوبي على الفور على تصريحات كيم يو جونج، إحدى كبار مسؤولي السياسة الخارجية لشقيقها الزعيم، والتي نشرت في وسائل الإعلام الرسمية مساء الإثنين.

وقالت كيم إن طائرة تجسس أمريكية عبرت الحدود البحرية الشرقية بين الكوريتين في حوالي الساعة الخامسة من صباح اليوم الإثنين وأجرت أنشطة استطلاعية فوق المنطقة الاقتصادية الخالصة لكوريا الشمالية قبل أن تطردها الطائرات الحربية الكورية الشمالية.

الطائرة الأمريكية عبرت الحدود البحرية الشرقية:

وأضافت أن الطائرة الأمريكية عبرت الحدود البحرية الشرقية مرة أخرى في حوالي الساعة 8:50 صباحا، مما دفع جيش كوريا الشمالية إلى إصدار "تحذير قوي" غير محدد تجاه الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن كوريا الشمالية ستتخذ إجراءات حاسمة إذا استمرت الولايات المتحدة في تسيير طائرات استطلاع فوق المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلدها، لكنها أضافت أنها "لن تتخذ رد فعل مضاد مباشر" لأنشطة الاستطلاع الأمريكية خارج المنطقة.

وتابعت: "سيقع حادث مروع على المدى الطويل في قطاع 20-40 كيلومترا حيث تتسلل طائرات التجسس الأمريكية بشكل معتاد إلى السماء فوق منطقة المياه الاقتصادية" لكوريا الشمالية.

وفي وقت سابق من الاثنين، أصدرت وزارة الدفاع في كوريا الشمالية بيانا اتهمت فيه الولايات المتحدة بإرسال طائرات تجسس إلى "مجالها الجوي الذي لا يمكن انتهاكه"، وحذرت من احتمال إسقاط الطائرات التي تقترب من المنطقة.

وردت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية بنفي تسيير الولايات المتحدة لطائرات تجسس إلى أجواء كوريا الشمالية.

وردًا على هذا التعليق، اتهمت كيم هيئة الأركان المشتركة بالتصرف مثل "المتحدث" باسم الجيش الأمريكي. وقالت إن الولايات المتحدة تكثف أنشطتها الاستطلاعية في انتهاك خطير لسيادة كوريا الشمالية وسلامتها.

من ناحية أخرى، انتقدت كوريا الشمالية الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منحها اليابان الضوء الأخضر لتصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما النووية المنكوبة في مياه المحيط.

ونددت بيونغ يانغ في بيان عن وزارة حماية البيئة "بالتصرف غير المنطقي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يدعم ويسهل بشكل فاعل مشروع اليابان لتصريف المياه المشعة وهو أمر لا يمكن تصوّره".