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الإثنين 10 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

شاب ينهي حياته تحت عجلات مترو دار السلام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقي  شاب حتفه ،  إثر تعرضه للدهس أسفل عجلات مترو الأنفاق بمحطة مترو دار السلام وانشطرت الجثة إلى نصفين.

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عجلات سيارة نقل تنهي حياة طفلة بالقليوبية

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وفاة شاب تحت عجلات سيارة على دائري السلام

شاب ينهي حياته تحت عجلات مترو دار السلام 

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة،  تلقت بلاغا يفيد بقيام شاب بإلقاء نفسه أمام المترو بمحطة دار السلام مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

وانشطرت الجثة إلى نصفين نتيجة الدهس وتم إيقاف حركة مترو الانفاق ورفع الجثة ونقلتها سيارة إسعاف إلى المشرحة.

وتحفظ رجال الشرطة على كاميرات المراقبة بالمحطة تمهيدا لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة وجارى  تحرير محضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

 العثور على جثة طفل بالشرقية 

كما تكثف الأ جهزة الأمنية  بالشرقية ، جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل مجهول الهوية متفحمة وملقاة وسط «أرض زراعية» بدائرة مركز شرطة بلبيس.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغ بالعثور على جثة طفل في حالة تفحم في أرض زراعية بدائرة مركز شرطة بلبيس.

بانتقال قوة أمنية إلى محل الواقعة وبالفحص تبين العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 12 عاما (مجهول الهوية) في حالة تفحم وتحلل تام ووجود شبهة جنائية.

 جرى نقل بقايا الجثمان إلى ثلاجة مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة والتى قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وطلبت تحريات المباحث والاستعلام عن سجلات بلاغات الأطفال المتغيبين خلال الفترة الأخيرة في نفس الفئة العمرية.

 

 

 

 

 

 

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